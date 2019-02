La esencia de Paulina Tamayo plasmada en su perfume "Ser de Luz"

Paulina Tamayo quiere, no solamente seguir conquistando escenarios a nivel local e internacional, sino que busca que todos sus seguidores y su público tenga algo más de ella. Un perfume con su toque fue la idea para lograrlo.

"Ser de Luz" by Paulina Tamayo es la nueva fragancia que salió al mercado nacional para conquistar con estos envolventes aromas. Para Paulina este es un perfume que lleva su esencia más íntima.

Ella se considera adicta a las fragancias, confiesa que en su casa guarda más de un centenar de perfumes que le han ido conquistando en sus giras.

Esta fragancia es hecha con los aromas que a mi me encantan como es el sándalo, ámbar y pachulí. A veces creo que si tuve una vida pasada fue en la India porque amo todo de su cultura", cuenta Paulina.

A propósito de eso, dice que el sándalo, el incienso, la mirra y el jazmín la seducen en todos los perfumes y precisamente ese fue el toque que quiso darle a su propia fragancia.

La gratitud se la debe a Telémaco Suárez, gerente de Thelab, quien le apostó y confió en su propuesta para sacar el perfume ideal que siempre lo pensó Paulina.

Tras una serie de pruebas y muestras lograron sacarlo al mercado y ha tenido una excelente acogida.

"Telémaco entendió lo que yo quería transmitir con estas esencias y es tal cual lo pensé, tengo una gratitud infinita por él y su empresa de fragancias. Me sentí muy feliz cuando una señora se me acercó a abrazarme y me dijo que había comprado mi perfume y que le encantaba", contó.