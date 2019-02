Elsa usa pantalón en el tráiler de Frozen 2 y las fanáticas aplaudieron de pie

Este 13 de febrero Disney publicó el primer tráiler de la película Frozen 2 y las fanáticas enloquecieron de emoción, esperando la nueva entrega de la película.

Fue estrenada en 2013 y dirigida por Chris Buck y Jennifer Lee. La historia describe la vida de la princesa Elsa de Arendelle, quien tiene poderes mágicos para generar frío y los usa para jugar con su hermana la princesa Anna.

Pero lo que sorprendió a todos los admiradores de la película fue que Elsa estaba usando pantalones debajo de su vestido, un signo de empoderamiento que manifiesta que una princesa no está obligada a usar vestido.

“Elsa en pantalones”, “Elsa con pantalones me hizo llorar”, “Le dieron pantalones a Elsa, quiero llorar, ella realmente es mi reina”, fueron parte de los mensajes de los fanáticos en Twitter.

El presupuesto para la primera película fue de 150 millones de dólares y fue tan exitosa, que recaudó 1.276.480.335 de dólares.

En 2014, se llevó el premio Oscar en la categoría mejor película animada y mejor canción original por la inolvidable Let It Go.

También arrasó en los Globos de Oro, en los BAFTA, en los Critics Choice Awards, en muchos otros.

