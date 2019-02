El día que Valentina Lizcano fue víctima de extorsión por fotos sin ropa

View this post on Instagram

Yo concentrada tratando de aplicar lo de las listas, se lo aprendí a una amiga que me da tips para que me rinda el tiempo más 😜🤷‍♀️(si mássss 🤣😜)Aqui ya eran las 12 de la noche y estaba haciendo mi último chekeo de lista para que no se me quede nada para este viaje a Medellín, ya casi nos vemos en @expofitnesscol como siempre llena de sueños y muchas ganas de verlos y abrazarlo del 15 al 17 de febrero en @plazamayormed #sanalocura