Los Grammy son los únicos premios que hacen oda a la excentricidad. Lady Gaga saliendo de un huevo, Nicki Minaj como un Oompa Loompa. Cardi B como una concha literal. Todo puede pasar.

Entonces, no hay sorpresas cuando Andrea Echeverri, quien lleva rompiendo esquemas desde los 90 (más de una niña se cortó el pelo como ella y por ella), llega ASÍ A LOS GRAMMY Las críticas a Andrea Echeverri por su look en los Grammy 2019 :

Bueno, pero no falta el que no ha entendido quién es Andrea, cómo ha lucido en toda su carrera y para qué son los Grammy.

Andrea Echeverri es tan particular, madre mía sus look para los Grammy son tan “especiales” 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️, no se ni por donde empezar. pic.twitter.com/xOAD6b0aXA

— Viveygoza (@enlasombra123) February 10, 2019