La lujosa habitación de la hija de Ana Sofía Henao.

Me han preguntado mucho por la decoración del cuarto de Candelaria así que por aquí les dejo algunas fotos de este pequeño espacio diseñado por una mamá ilusionada con la llegada de su princesa soñada. Use marcas colombianas y todas creadas por mamás emprendedoras y hermosas que se dedican a repartir amor a través de sus creaciones: La cuna, silla mecedora, cambiador, biblioteca y casitas by @porartedemagiadeco El papel tapiz by @barcodepapeldeco Alas de ángel by @moserdeco Lencería y canasta de ropa by @petit.design Velo by @ukelele_official Y los cuadros los pinté yo! 😍