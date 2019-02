Enternecedor mensaje de Margalida a Legarda y Luisa Fernanda W:

View this post on Instagram

Mi niño de cristal…mi Fabito del alma….se me partió un pedazo del corazón que no volveré a recuperar jamás …..porque se fué tras de tí….se unió al tuyo en las Alturas Celestiales donde los demás Angeles te reciben apretadito entre Sus Alas….están felices que llegaste a enseñarles tu maravillosa música….y desde hoy…a las 5.15pm se escucharán nuevos y bellos Coros dirigidos por tí….mi dulce nietecito tan amado….tu abue que te abraza y bendice con toooodo mi amor!!!! ❤👵🏻🙏🏻👦🏼❤ te abrazo con el alma mi bella nietecita @luisafernandaw a ti y su familia toda mi luz y fortaleza. Adiós mi @legarda