Lina Arroyave, la mamá del hijo de Kevin Roldan: 

✨🕯Alguna vez prendiendo velitas imagine este momento; el momento en que tuviera a mi lado compañías de amor incondicional que me dieran la seguridad que su amor iba a ser tan fuerte como el mío y aquí están mis ángeles, mi deseo fue concedido… 💫🕯Las velitas que prendí hoy sólo fueron de •GRATITUD• por TANTOOO!!! También por ti, para que ilumine tu corazón y puedas ver más claro💫🕊🌸🕯🕯🕯🕯🕯🙏🏻 @mathiasbaby1 Mi Simon y tata💗