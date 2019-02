Elianis Garrido es una de las mujeres que más llaman la atención en redes sociales. Es por eso que usó sus plataformas para hablar sobre la noticia que tiene consternado el país entero. La reacción de Elianis Garrido al conocer la noticia que ocurrió en Ibagué.

En un video de Instagram habló sobre el suicidio de una mujer junto a su hijo de 10 años, al tirarse de un puente en construcción. Con la voz entrecortada hizo un llamado a las cosas espirituales, ya que aunque no se vean las consecuencias se reflejan en actos como lo que ocurrió.

Al parecer los actos hechos por esta mamá se lo otorgó a los demonios que se mueven en una sociedad que no se inmuta por nada.

La reacción de Elianis Garrido al conocer la noticia que ocurrió en Ibagué:

"Acabo de leer una noticia y me parece tan horrible las cosas que están pasando en nuestra sociedad. Hay muchos demonios que esta caminando entre nosotros y a veces ni nos damos cuenta, y, peor aún, como lo vemos tan seguido que se nos hacen naturales", expresó.

Aunque para Elianis la figura de mamá es algo casi sagrada, no entiende como pudo la mujer arrojarse al vació junto a su hijo, cuando él en repetidas ocasiones le pedía que no lo hiciera.

Además, intentó hacer un llamado a las personas que sufren de depresión, para que pidan ayuda y además para que se acerquen a Dios

"¿Qué puede tener en la mente y en el corazón una madre tirarse de un puente con su hijo de 10 años? Que dolor, que cosa tan inmunda, Dios mío, no tengo palabra realmente estoy impactada. Y me duele el corazón, la gente esta perdiendo los escrúpulos y se esta dejando llevar por problemas, deudas, tristezas, y no buscan al único que nos puede salvar, que es Dios", continuo diciendo la actriz.

Para finalizar dejó claro que no es una persona adecuada para este tipo de cosas, porque no se sabe que motivó a la mujer a cometer dicho acto, pero el 'angelito' como se refiere al niño no debía pagar por las consecuencias.

"Esto es un llamado a la gente que sufre de depresión. Yo no soy la más adecuada pero hay muchas personas que están dispuestos a ayudarlas, no me parece justo que este angelito pague por las decisiones de su mamá", concluyó.

Te mostramos en video: