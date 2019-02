Yina Calderón confesó la razón por la que su novio le terminó:

View this post on Instagram

Saben cuantas veces han tratado de humillarme jummm muchas, demasiadas …. pero soy una gaviota que no se rinde, que se levanta todos los días a luchar por sus sueños.. algún día me puse a llorar y dije “ parezco marika llorando “ entonces me levante y aquí estoy colocándole el pecho al mundo 🌍 ( para los que preguntan : mi noviazgo se terminó por que así lo decidimos, solo le deseo cosas lindas pero ya es un tema cerrado 🔒 gracias por preguntar los quiero )