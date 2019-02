Nastasia Urbano, enamoró al mundo de la moda en los años ochenta. Sin embargo, ahora que está a punto de cumplir 60 años, ha pasado de ocupar portadas a vivir en la calle, en un cajero de un banco de Barcelona. Nastasia Urbano, de ‘TopModel’ a dormir en las calles de Barcelona.

La carrera de la modelo, nacida en Suiza, empezó en la Ciudad Condal. Después de conocer al afamado fotógrafo Fabrizio Ferri, la modeo dio un salto a Milán y de ahí a las portadas de las principales revistas de moda.

"Viajaba por toda Europa por trabajo, me llamaban de Londres para hacer fotos de catálogo, luego iba a París, me iba muy bien. Era muy apreciada. Entonces me fui a Nueva York, porque en el mundo del modelaje, una vez has hecho Europa, vas a Nueva York a probar", contó a El Periódico de Cataluña.

Con solo 20 años, Urbano se fue a la Gran Manzana a impulsar su prometedora carrera. No tardo mucho para que fuese contratada por la prestigiosa agencia de modelos Ford y así empezar a trabajar en todo lo alto de la industria de la moda.

Fue portadas en las principales revistas internacionales como Vogue, New Woman y Redbook, y se sumaron campañas publicitarias para grandes marcas como Yves Saint Laurent y su perfume Opium, Guy Laroche y Revlon.

Según sus propias palabras, en la década de los ochenta "vivía como una reina" y ganaba hasta un millón de dólares por 20 días de trabajo.

Tenía el mundo a sus pies, pero su vida dio un giro cuando conoció a su exmarido y la llevó a la bancarrota. Al parecer el hombre estuvo detrás de la riqueza de la modelo y tan pronto la tuvo se desapareció rápidamente, por darle gusto a sus deseos.

Tres décadas después, Urbano intenta sobrellevar su nueva vida con diferentes trabajos precarios.

"Estoy cansada de sobrevivir y pedir dinero. La gente a mi alrededor se aparta, todos se van, y no me extraña. Ya me han desahuciado tres veces. He trabajado limpiando casas, cuidando niños. Ahora estoy en casa de un amigo, Toni, que es un ángel. Pero no puedo instalarme ahí siempre, es por un tiempo. Dentro de unos días, cuando salga de esa casa, me pregunto adónde voy a ir, estaré con mi carrito, mis cuatro cosas, y dónde voy a dormir", relata a la misma publicación.