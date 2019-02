Jhan insinuó que Leandra y Alejo sí habrían tenido sexo en la ‘La Agencia’

Los rumores de los romances en 'La Agencia' siguen creciendo y algunos ya se han atrevido a confirmarlos.

Jhan insinuó que Leandra y Alejo si habrían tenido sexo en ‘La Agencia’ .

Luego de la reciente prueba que tuvieron, una vez más los participantes que ganaron, fueron los de la agencia de Catalina Maya, es por eso que la pareja ganadora obtuvo una noche romántica.

Es así que mientras Leandra y Alejandro hacían uso del premio que ganó con Suso, el resto de participantes ventilaron varias intimidades. Una de ellas y la que dejó a más de uno con la boca abierta fue la confesión de Jhan.

"Esos golpes para mí en la noche no son cualquier cosa. No me vengan a decir que fue un codo o una pierna. Yo ya sé que fue", dice en el minuto 75:25