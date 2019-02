Fernanda Ramírez reveló que fuma marihuana y causa gran polémica

La actriz chilena Fernanda Ramírez reveló durante una entrevista a la revista Cáñamo que ha consumido marihuana desde una temprana edad y como esto no ha afectado su maternidad.

Fernanda, conocida por interpretar a Agustina en la serie Perdona Nuestros Pecados, dijo que comenzó a fumar por curiosidad en algunas fiestas. Aseguró que su consumo regular cambió cuando se convirtió en madre.

“Cuando joven y sobre todo antes de ser mamá, el consumo era parte del panorama, del carrete. Ahora tengo más responsabilidades y vivo la vida de otra manera, quizás más lenta. Ahora la marihuana se convirtió en una aliada en mis momentos de soledad más que en los colectivos”, afirmó.

Opinó sobre los prejuicios que existen en la sociedad acerca del consumo de marihuana, más que todo cuando se relaciona con la maternidad “Hay un juicio por ser madre y consumir, pero en realidad lo que hay es un juicio por todo a la hora de ser madre (…) Yo me fui un mes a Europa y mi hijo quedó con su padre y no te imaginas la cantidad de mensajes que recibí del tipo ‘eres una mala madre’, ‘Cómo dejai a tu hijo solo’ y mi hijo no estaba solo, estaba con su padre”.

“Soy una consumidora de marihuana y soy madre. Y eso no me hace mala madre. Al contrario. Muchas veces me ha tocado tener las mejores tardes de juegos con mi hijo después de pegarme un piteada. Obvio que la gente lo juzga, pero prefiero decirlo”, señaló.

