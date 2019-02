Jessica Cediel es una de las presentadoras que más cautiva las cámaras. Jessica Cediel le respondió a quienes cuestionan su peso.

A sus 36 años sigue generando comentarios por su belleza, así sus redes sociales lo demuestran. Sin embargo, en una de sus recientes publicaciones sus seguidores revivieron el comentario de su peso.

Si bien su rol como presentadora en Telemundo le ha dado material para compartir en sus redes sociales, algunos no pasaron desapercibido el hecho de que se ve delgada en sus recientes publicaciones.

Es por eso que en sus historias de Instagram no dudo en confesar que hasta ella misma está preocupada por su situación. No es que ella no quiera subir de peso, sino porque su contextura es así y, de hecho, lucha para poder llegar a los 55 kilos.

"Les cuento que estoy muy flaca. Todo el mundo me dice que estoy muy flaca, pero no tengo ni idea porque estoy así de delgada. No estoy en dieta porque como mucho, no hago ejercicio porque cuando hago es para subir de peso. Tengo que subir dos kilos", dijo

Jessica Cediel le respondió a quienes cuestionan su peso:

Estando con la compañía de su hermana añadió:

"Lo que pasa es que yo me veo como un pollo mojado , pero en las fotos me veo como mi hermana en la vida real, grandota, lo que pasa es que registro bien. Las flacas sufrimos mucho por subir de peso", confesó.

Te mostramos en video: