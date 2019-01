¿Quién fue el novio de Alejandra Guzmán con quien tuvo a su hija Frida Sofía?

Alejandra Guzmán siempre ha sido una de las cantantes mexicanas más polémicas, especialmente porque su carrera despegó entre las "niñas buenas" del espectáculo como las Fresas con Crema y las Flans. Aunque siempre ha sido muy sincera y contundente con los fans, este año decidió abrir nuevos pasajes de su vida a través de "La Guzmán", bioserie donde deja ver el por qué de su rebeldía y alocada personalidad.

Es un hecho que el ojo público ha observado muchas de las altas y bajas de la intérprete, cuya vida a estado marcada por tragedias, adicciones y decepciones. En el amor, no ha tenido la mejor suerte, pero ha vivido lo que ha querido, despertando varias incógnitas con respecto a los hombres que fueron parte de su historia.

Alejandra siempre fue una mujer libre e independiente, a pesar de las estrictas reglas de su madre, doña Silvia Pinal. Sin embargo, a pesar de ser un derroche de energía, la interprete resintió desde edad temprana la ausencia de sus padres, que estaban en constantes viajes debido a lo demandante de su trabajo. Esto por supuesto, la llevó a a meterse en problemas y caer en manos equivocadas, ejemplo de ello, un embarazo inesperado.

Fue en 1992 que se dio a conocer que Alejandra Guzmán estaba embarazada; en medio del auge de su carrera. Frida Sofía, fue fruto de su relación con el empresario Pablo Moctezuma, su gran amor de juventud. El amor que tuvo con ella durante varios años fue intenso pero no lo suficiente como para perdurar. No fue una buena relación; primero amenazó con quitarle a la niña, y luego del bautizo de la pequeña, perdieron contacto con él.

“Mi Frida es mi sol”, dice la famosa mamá. “Frida siempre ha sido para mí un éxito porque la tuve en el clímax de mi carrera, porque ella me ha hecho mujer, me ha hecho madre”.

Además, mucho se ha dicho sobre la mala reputación de este y su familia. En 2012 Pablo fue arrestado por cometer fraude millonario y en 2009, su tío Pedro Moctezuma y su abuelo Cayetano Moctezuma, también fueron acusados de fraude por parte de un empresario, cuyos servicios referentes a la infraestructura del evento Goliath Mexico City, fueron contratados sin darles el pago correspondiente.

A pesar de todo, Alejandra Guzmán ha asegurado en varias entrevistas que sigue enamorada de su público y de su trabajo.

“Estoy enamorada de mi público, de todas las cosas que he logrado”.

La Guzmán también ha dicho que su tipo de hombre es alguien que le de su espacio: “Necesito una pareja inteligente, que me quiera, que me consienta, pero que me dé mi espacio, porque si no, no puedo andar con el novio pa’ todos lados”, confesó la intérprete de ‘Hacer el amor con otro’.

Te recomendamos en video