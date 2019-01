Rosemeri Marval, es la actriz venezolana que le da vida a 'Juliana Luna', en la nueva novela del canal Caracol. Ella es Rosmeri Marval, la bella protagonista de 'El Bronx'.

A sus 27 años se midió a la tarea de interpretar a un personaje 10 años menor que ella. Y quien por su ingenuidad se enamora de la persona equivocada y termina en el infierno de la ciudad.

Según una entrevista para El Universal, la actriz confesó que luego de salir de su país hacia Estados Unidos, encontró una gran oportunidad en Colombia. "(…)Estando allá mi mánager me mostró este proyecto y de una me enganchó. Me llamó la atención cuando supe que esto tenía algo de realidad (…)", dijo.

Tuvo aproximadamente dos meses de preparación. Durante ese tiempo conoció testimonios de personas que estuvieron en el Bronx.

Aunque es la primera vez que trabaja fuera de su país natal durante la entrevista confesó que esta feliz de compartir con talento colombiano.

Además, la historia hace que todas las emociones tomen un momento protagónico de la historia, algo que la enorgullece bastante.

Recordemos que…

Está casada con el también actor venezolano Arán De Las Casas, con quien esta hace 11 años, y casada hace dos.

Actualmente tienen cinco meses de embarazo y tiene el nombre listo, Ian Gael.

La familia vive en Venezuela en este momento, pero no duda en mencionar que Colombia es un buen país.

Sus seguidores en redes sociales aumentan cada día, pues su belleza y talento impactan a la comunidad latinoamericana que se encuentra.

