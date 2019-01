La nueva novela del canal Caracol 'El Bronx' superó las expectativas de los televidentes. La historia que cuenta la historia de uno de los sectores más peligrosos de Bogotá se posicionó en el rating. El Bronx' sorprendió a los colombianos, el rating lo demostró.

Eso con un nivel de audiencia de 12,13 en su primer capítulo, marcó casi dos puntos más que la novela que reemplazó, 'La Piloto', que en sus últimos capítulos.

Aunque una vez más se enfrentaron los dos canales cerrados, más importantes del país, el resultado fue inminente. 'El Bronx' se enfrentó con un remake de 'Rosario Tijeras', no obstante, esa novela no alcanzó a meterse ni en el top 10 de lo más visto de la tarde y la noche.

Una de las que se robó la atención fue Rosemeri Marval, es la actriz venezolana que le da vida a 'Juliana Luna', en la nueva novela del canal Caracol. Ella es Rosmeri Marval, la bella protagonista de 'El Bronx'.

A sus 27 años se midió a la tarea de interpretar a un personaje 10 años menor que ella. Y quien por su ingenuidad se enamora de la persona equivocada y termina en el infierno de la ciudad.

Según una entrevista para El Universal, la actriz confesó que luego de salir de su país hacia Estados Unidos, encontró una gran oportunidad en Colombia. "(…)Estando allá mi mánager me mostró este proyecto y de una me enganchó. Me llamó la atención cuando supe que esto tenía algo de realidad (…)", dijo.

