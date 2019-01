Catalina Pulido responde a Leo Méndez Jr. tras polémica por supuesto video filtrado de Joaquín Méndez

Siguen las repercusiones tras la filtración de un supuesto video sexual protagonizado por Joaquín Méndez. Luego que el clip se viralizara en redes sociales, algunas figuras del espectáculo dijeron no creer que fuera otra persona quien aparecía en él, pese a que el argentino lo negó rotundamente.

Uno de ellos fue Leo Méndez Jr. quien señaló que "me parecen absurdas sus excusas realmente. ¿El collar? No sabía que los collares son permanentes. ¿La espalda? Depende de la misma posición, por cómo se marcan los músculos. Pero está bien. Yo creo que la mayoría jamás van a querer verse involucrados en algo así. Yo digo lo que pienso y siempre me voy a aferrar a eso".

La panelista del programa Catalina Pulido se refirió a estas palabras en el programa Intrusos de La Red, y señaló que las intenciones del maquillador de sacar del clóset a Joaquín Méndez tenían una gran violencia detrás.

De ahí en adelante, se armó una guerra de dimes y diretes, cuyo último registro se vio en una de las últimas publicaciones de Leo Méndez Jr. en Instagram. Allí, Pulido dejó un mensaje en el que criticó los ataques que ha recibido por "defender la integridad y privacidad de una persona".

Revisa el mensaje a continuación:

