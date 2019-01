Así fue la fiesta que hizo Maluma por su cumpleaños:

View this post on Instagram

#Repost @ferchohernandez • • • • • De celebración con este combo tan parchado !! Gracias!! DLB #25JL #jl25 #maluma #cumpleañosmaluma #maluma #JL25 #malumaniaticas #malumababy #juanluisfans #happybirthdayjuancho #malamia #fame #pbdb #malumaforever #malumafamily #malumaf #flowcito #malumacrew #malumaargentina #colombia #medellin #jl25 ##jl25 #jl25 #jl25