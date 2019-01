Las escenas candentes de Sin senos sí hay paraíso generan comentarios sin discriminación. Es por eso que durante una entrevista Carmen Villalobos, finalmente, confesó lo que su pareja piensa de ello. ¿Sebastián le reclamó a Carmen Villalobos por las escenas candentes?

En la última emisión de Lo Sé Todo la actriz reveló que su pareja favorita en la televisión es junto a Gregorio Pernía. No es para menos, pues durante su actuación en Sin senos sí hay paraíso las escenas que han protagonizado como pareja han encendido más de una vez la temperatura con sus desnudos, pasionales besos y hasta peleas.

"Lo he dicho casi siempre en todas mis entrevistas cuando me preguntan sobre el Titi y Catalina (personajes principales de la novela) Gregorio es uno de los mejores actores con los que he compartido, lo admiro mucho, y nos llevamos demasiado bien", dijo.

La química entre ellos es evidente, por eso para muchos la postura de Sebastián genera curiosidad. De aquó que la periodista le preguntó directamente a la barranquillera si su prometido se siente inseguro a la hora de grabar ese tipo de escenas.

"El ama esa pareja, él me ve emocionada y se emociona. Solo me dice que tenga cuidado porque soy demasiada orgánica y Gregorio muy pasional entonces termino con morados y cortes por las escenas de acción. Me pide que no me vaya a romper la existencia haciendo las escenas", confesó.