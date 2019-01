Melina Ramírez y Mateo Carvajal se han convertido en una de las parejas del momento. La noticia de su primogénito ha generado gran respuesta de sus seguidores en redes sociales. La razón por la que Melina le contó sola la noticia de su embarazo a sus papás.



Sin embargo todo, no ha sido color de rosa. Según el video que la pareja compartió en su canal de YouTube al deportista le quedó grande una de las tareas.

Al parecer Melina tuvo que contarle sola a sus papás que estaba embarazada porque Mateo se acobardó.

"A mis papás les conté yo, porque Mateo es una gallina. Obviamente el dijo: yo no estoy preparado", confesó la modelo.

Para sorpresa de muchas de las fans del ganador del Desafío Súper Humanos, cuando habló confirmó lo dicho por su pareja sentimental.

"No mi amor, yo no soy capaz. Cuéntele usted a sus papás, yo no soy capaz con los suegros", dijo Mateo.