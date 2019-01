Jessica Cediel retó a los cristianos con un escote que genera críticas:

View this post on Instagram

Hace mucho aprendí que mi camino solo lo dirijo yo! 🙋🏻‍♀️ Me pertenece! 🙏🏻Soy yo quien escojo hasta donde quiero llegar y como quiero llegar😤! Hace mucho aprendí a desentenderme de actividades, personas y comentarios tóxicos🤷🏻‍♀️! Mi seguridad está en Dios y no en las manos de alguien más! Te invito a que hagas lo mismo! Recuerda que tú vida solo depende de TI! ❤️🚨😉