Las Pinal habían presentido la muerte de Viridiana Alatriste

Todo México sabe de la vida y obra de "las Pinal". Desde Doña Silvia Pinal, hasta Alejandra Guzmán y Michelle Salas, el nombre de una de las actrices más famosas del cine de oro mexicano prevalece en lo alto. Ahora, "La Guzmán", la nueva serie que retrata las vivencias de Alejandra Guzmán, ha revivido uno de los momentos más trágicos para la familia: la muerte de Viridiana Alatriste.

"La Guzmán", está basada en la vida de la popular intérprete de Reina de Corazones, quien al ser la hija más rebelde de Silvia Pinal, dio mucho de qué hablar cuando comenzaba su carrera. Pero una de las situaciones que más afectó a la cantante, su madre y hermanos fue la inesperada muerte de 'Viri', tras sufrir un accidente automovilístico cuando regresaba de una fiesta.

A pesar de que en la serie no aparece la hija mayor de Silvia Pinal, Sylvia Pasquel, durante una entrevista de 2018 con Gustavo Adolfo Infante para “El minuto que cambió mi destino”, recordó cómo fue la pérdida de su hermana y reveló que una noche antes había presentido que algo le pasaría.

“Yo presentí el accidente de mi hermana. Yo la soñé que tenía un accidente. Y yo la andaba busque y busque”, expresó Pasquel.

La actriz y mamá de Stephanie Salas, relató que en aquel tiempo Viridiana estaba haciendo en el teatro “Tartufo”, de Moliére. Sylvia pensó en ir a buscarla pues había tenido malos presentimientos, pero Julio Vizuete, un amigo fotógrafo, la convenció de que no lo hiciera. Viridiana tenía ese domingo una fiesta con sus amigos, donde estaría su novio Jaime Garza, a quien ocultaba de su familia.

"Viridiana no quería que supiéramos que andaba con Jaime Garza. Ese domingo iba a buscarla al teatro pero Vizuete me dijo que no, que para qué le iba a apestar la fiesta", relató Pasquel.

Esa noche, Sylvia no pudo dormir y fue a las 7 de la mañana cuando sonó el teléfono y le avisaron lo que había ocurrido con su hermana.

"Llegue a mi casa y desconecté el teléfono. El otro teléfono estaba en el piso de abajo y a las 7:00 am suena, yo lo oigo y era Ivonne Méndez, hermana de Memo Méndez y me dice, 'oye Sylvia necesito que vengas porque Viri sufrió un accidente'. '¿Pero está viva?', 'Es importante que vengas'. Y ahí voy y pues ya la mente estaba dando vueltas, pensando lo que era. Ya llegué y tuve que identificar al cadáver".

Además, fue ella quien se encargó de avisarle a Sylvia Pinal.

"Le hablé a mi mamá. Mi tía ya le había hablado porque lo había escuchado en el radio. Ella dijo 'no, cómo si Viridiana tiene llamado, está en su cama. (Mi mamá) fue al cuarto y encontró la cama deshecha y pensó que ya se había ido. Yo le dije 'mami necesito que vengas a la delegación'. Ella ya tenía la intuición de lo que había pasado"

Mucho se ha especulado sobre lo que pasó aquella noche. Se habló de consumo de drogas y hasta de una pelea con Jaime Garza; sin embargo, el relato de los testigos coincide con que Viridiana estaba cansada tras trabajar más de doce horas.

El auto de Viridiana volcó y al no llevar el cinturón puesto, salió proyectada de este, recibiendo un fuerte golpe en la cabeza. Su muerte fue instantánea y ya que se encontraba en una zona poco urbanizada, las labores de rescate fueron complicadas.

El show debía continuar y para cerrar el ciclo de Viri en la novela Mañana es primavera, los guionistas decidieron "mandar a su personaje de viaje". Silvia Pinal, hizo una escena en la que su personaje encontraba una paloma en la habitación de su hija y la dejaba emprender el vuelo, simbolizando su partida.

