Marbelle es una de las presentadoras más polémicas actualmente. Desde que alcanzó la fama ha dado de qué hablar, sobretodo por su peso. Marbelle reveló como fue que bajó de peso.

En el último año, por medio de sus redes sociales, su cuerpo ha sido el protagonista. Sin embargo, muchos de sus seguidores se han preguntado cómo lo logró el cambio en un tiempo tan corto.

Para sorpresa de muchos negó que era imagen de unas medicinas y suplementos para bajar de peso, que se podían ver en redes. Pues en anteriores situaciones había aclarado que habían tomado su foto sin su permiso.

La cantante de música carrilera confirmó que se había realizado un bypass gástrico. Por medio de esta cirugía se reduce el tamaño del estómago, para conectarlo con el intestino delgado.

Marbelle reveló como fue que bajó de peso:

Además, por el mismo medio le confesó a sus seguidores que su siguiente cirugía va a ser una reducción de su busto.

Al parecer han estas serían las únicas cirugías que ella admite que se ha hecho para mantener su apariencia. Hace un tiempo en entrevista con la revista Vea, Marbelle habló de las operaciones que le han inventado.

“Esta ha sido mi nariz de toda la vida. Es algo que me da mucho miedo tocar porque pienso que pocas veces queda bien. Mi mentón es natural, siempre han dicho que es operado, porque se me parte cuando me río, pero si ven mis fotos de niña, así era. Mis pómulos, tampoco, lo que pasa es que cuando era más cachetona no se me veían así. Dicen que me los inyecté, pero como he bajado de peso, ahora se me notan más. Ni bótox me he aplicado, no lo necesito”, dijo.