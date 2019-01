Andrea se ha caracterizado por su talento y belleza en la televisión. Sin embargo, su faceta como mamá también logra capturar algunas miradas. La lujosa fiesta de la hija de Andrea Guerrero.

Es por eso que el cumpleaños de su única hija, Luna, no podía pasar desapercibido.

Por medio de las historias de su Instagram dejó ver que no escatimó en gastos. Una de las mayores atracciones fueron los algodones de azúcar con forma de animales.

Y como es de costumbre no podía faltar la decoración impecable en la mesa de postres. Con una gran gama de colores violetas en las bombas, flores y princesas los brownies, paletas y galletas deleitaron a los invitados.

Además también contó con una estación de 'Popcorn', luces de colores para ambientar el salón y animadores. El invitado especial fue John Nova quien con su show de burbujas de jabón cautivó la atención de los niños.

Algunas personalidades como Maria Clara Rodriguez y Daniela Vidal, mujeres que se han reconocido por su papel en redes sociales fueron invitadas.

Recordemos que…

Hace algunas horas la presentadora decidió postear una historia de Instagram con una foto de la pequeña. En la imagen se le puede ver a la niña con una camiseta de Santa Fe y el siguiente mensaje:

"Tiene una convicción impresionante. Le dije: 'Tienes una camisa nueva de My Little Pony para hoy'. 'No mamá yo quiero la de Santa Fe'. 'Pero no te combina'. 'Sí me combina y me la quiero poner en mi cumpleaños, fin de la conversación".

Muchos fueron los seguidores que decidieron compartir la publicación de la presentadora, y sin duda, dividió las opiniones, entre quienes felicitaron a la madre y a la hija, y quienes no estuvieron de acuerdo con la elección de la pequeña.

De un lado o de otro, la imagen ha dado de qué hablar y ha despertado ternura.

