La verdadera historia de Viridiana Alatriste, la hermana de Alejandra Guzmán

“La Guzmán”, bioserie basada en la vida de la popular intérprete de "Reina de Corazones", ha tenido una gran aceptación del público gracias a que muestra las dificultades a las que se ha enfrentado Alejandra Guzmán. En los primeros capítulos, destaca el papel de Viridiana, interpretada por Laura Palma, quien fue la segunda hija de Silvia Pinal y confidente de Alejandra, la menor.

'Viri' destacaba por su belleza y personalidad; era amada por todos, hija de una gran estrella y con un futuro prometedor en la actuación. Sin embargo, un accidente terminó con su carrera y su vida.

Nació el 17 de enero de 1963 y desde entonces, estuvo bajo los reflectores, en los brazos de su madre Silvia. Su padre, Gustavo Alatriste, productor, escritor y director de cine mexicano, de quien Silvia se divorció a causa de una infidelidad.

Cuando Viridiana tenía cinco años, su madre se casó con Enrique Guzmán, quien era el cantante juvenil de rock and roll más deseado del momento. De esa relación nació Alejandra y Luis Enrique Guzmán y casi a la par de ellos, nació Stephanie Salas, hija de Silvia Pasquel.

Viri inició su carrera, inspirada por su madre y su hermana mayor. "He decidido que quiero ser actriz como Silvita y tú", fueron las palabras que pronunció al decidir su camino. Su madre dudó por un momento, pero le pidió que ensayara y se presentara en el casting en una obra musical. "Yo no te voy a prohibir que seas actriz; si no lo hice con tu hermana (Silvita), menos aún contigo. Pero eso sí, si no te gusta, no me vengas a llorar", le dijo Silvia Pinal.