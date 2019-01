La difícil relación entre Alejandra Guzmán y su mamá Silvia Pinal

Alejandra Guzmán siempre ha sido una intérprete escandalosa y polémica, especialmente por pertenecer a una de las familias más importantes en el mundo del espectáculo. Y aunque siempre se han conocido historias sobre la Dinastía Pinal, es ahora cuando la cantante ha dado conocer varios secretos de su vida, en la nueva bioserie 'La Guzmán'.

Uno de los momentos más difíciles en su ida estuvo marcado por la difícil relación que tenía con su madre, la primera actriz, Silvia Pinal.

Alejandra fue la tercer hija de Doña Silvia, quien ya tenía a Sylvia Pasquel y Viridiana Alatriste, fruto de dos relaciones anteriores. Mientras que "la Guzmán" nació de la también relación fallida con el reconocido intérprete Enrique Guzmán.

De acuerdo con lo retratado en la serie, la relación entre Alejandra y Doña Silvia no era fácil ya que ésta era muy estricta ante la rebeldía de su hija. Al igual que sus hermanas y sus padres, 'La Guzmán' quería hacer carrera en el espectáculo pero Doña Silvia estaba renuente a dejarla entrar a ese complicado mundo.

La intérprete confesó que en su infancia sufrió de “un poco de soledad" pues al final, siempre estuvo acompañada de su hermano Luis Enrique Guzmán (también hijo de Enrique Guzmán).

La hoy llamada “Reina del Rock” hizo su debut musical en 1988 con el álbum “Bye mamá”, cuya canción titular era precisamente un reclamo a la ausencia de su madre debido a sus compromisos profesionales. La canción recita:

"Y yo que siempre te esperaba

Para hablarte de mis cosas

Terminaba por dormir

Sin que llegaras

Volabas cada vez mas alto

Casi como los cometas

Yo aquí abajo

Extrañando tu presencia

Bye mama, me voy adiós

A seguir mis propias reglas del juego

Mientras quede un sendero

Por delante caminaré"

Sobre esto, la primera actriz le confesó a Pati Chapoy, durante una entrevista con Ventaneando que sufrió mucho cuando escuchó la canción que su hija le había "dedicado".

"Me dolió el alma. Me la cantó y se me rompió el corazón. No me lo esperaba. Era una canción muy dura. Además con qué representatividad puedes juzgar a alguien como tu mamá. Yo jamás me atreví a juzgar a los míos y nunca entendí por qué ella lo hizo pero lo acepté"