Dayanara Torres pide que voten por Zorimar Betancourt en las 25 mujeres más poderosas de People

A VOTAR!!!!! #Repost @dayanarapr with @repostsaveapp · · · Con mucho orgullo, nomino a 💕Zorimar Betancourt💕 . Entren a peopleenespanol.com para votar!!! Y hacerla una de las #25poderosas Aquí les dejo su Admirable Historia… 💕 “Lo que más admiro de Zorimar es que es una extraordinaria mujer luchadora que sobrepasó lo peor que puede pasarle a una madre con la pérdida de su hijo Stefano, que tan solo tenía 17 años [al morir]”. 💕 “En vez de dejarse caer, inspirada por el ejemplo que él le dio, ella se levantó precisamente para ayudar a los demás y cada día alienta a otros a levantarse. Esta mujer ha pasado por todo, la muerte de Stefano, un divorcio y doloroso proceso legal, y cáncer del seno y aún así, es un ser lleno de amor y de fuerza que de corazón se ha dedicado a mejorarle las vidas a los demás. Es un ejemplo de fé y de fortaleza de espíritu”. 💕 "La Fundación Stefano, es una organización sin fines de lucro que no sólo crea conciencia sobre la importancia donación de órganos —pues donarlos es dar vida— si no que también hace todo lo posible por trabajar en todo aquello que pueda contrarrestar las condiciones que conducen a que se comentan crímenes como el que le quitó la vida a su hijo”. 💕 “Lo que comenzó como un esfuerzo por promover la donación de órganos, es ahora una fundación que brinda apoyo a padres de niños que han fallecido, que ha ayudado con los esfuerzos de alivio después de huracanes, que educa a estudiantes en contra de la violencia, y que viaja a la isla de Vieques para educarlos, enseñarles sobre el arte y el propósito”. 💕 "Es un gran honor nominar a Zorimar porque ha tocado incontables vidas con el arduo trabajo de su fundación, no sólo ha logrado que miles de personas se inscriban para ser donantes de órganos —así como su hijo lo fue, lo cual es una labor que salva vidas— también ha trabajado múltiples proyectos de ayuda a personas, familias y comunidades en la isla”. 💕 Go to peopleenespanol.com and vote for her!!! #Empoderar #Poderosa #Empowerment #Orgullo @peopleenespanol