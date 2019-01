Conozca a Karine Amaya la venezolana que presentará reconocido programa de entretenimiento

View this post on Instagram

Ella es Martha una mujer que luego de 5 años de matrimonio se siente en un camino sin salida, buscará otra salida, será la correcta ? 👿 se vino la obra completa ! Un final que no imaginan. . . . HOY FUNCIÓN 8PM en @focusteatro CALLE 82 con carrera 18 FUNCIONES VIERNES Y SÁBADOS con un elenco de primera @karineamaya @tatan0810 @gerardoebm_actor / #dirección de @idelsons / #producción de @gerardoebm_actor y @jogreal con el apoyo de @makeupbyjohagarcia @soulintimates @dembowdancehall @elpicobogota @360rooftop @elcorozorest @cargonam / Boletas a la venta próximamente en la taquilla de teatro y por @tuboleta y @atrapalocol . . #triolaobra #trio #teatro #actresslife #bogota #teatroerotico #sensual #actores #actrices #actress #personajes #comingson #noviembre #colombovenezolanos #bogotá #colombia #focusteatro @focusteatro #teather . . #vestuario @dld.lace @dulcementa #maquillaje @makeupbyjohagarcia