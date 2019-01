La polémica foto de Estefanía Borge que ha generado comentarios:

View this post on Instagram

“No creo en la perfección”-En resumidas cuentas son 38 años dónde desde q me acuerdo ( desde q le paro bolas ) tengo estrías y celulitis … contra las estrías.. nada, y después de dos embarazos en donde me engordé 18 kilos ( de la mayor ) y luego; 15 años después.. me engordé 30 kilos ( de el menor ) y la verdad verdad a pesar de ser una mujer activa, Sana y consciente el tema de la celulitis jamás ha desaparecido y las estrías cada día se acomodan más 😜 Entonces??? Doy gracias a las pesas y a mi disciplina porq me dan salud muscular y además me ayudan a tonificar este par de 🍑 q después de tanto sube y baja sólo puedo decir q no tengo nada de q quejarme. Con el tema de la celulitis y buena piel no soy bendecida ni afortunada 🤭 porq a lo bien es mucho el trabajo y la constancia q debo mantener para poder sentirme bien cuando me miro en el espejo y hacer una foto cómo estás sin usar un filtro ni necesitar retoques .. ( es lo q a mí me parece ). Seguro la buena alimentación, el ejercicio , los masajes, cremas y unos buenos baños de sol ☀️ ayudan a q ella disminuya y tenga mejor apariencia … pero que la celulitis se quita .. NAHHHHHHHH!!!! Aprende a vivir con ella y lleva todo lo q traes con amor y propiedad❤️ #Estefit #real