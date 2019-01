La reacción de Estefanía Borge al conocer el verdadero sexo de participante de La Agencia

View this post on Instagram

Fuerza es Belleza 👊 Gracias totales por esta maravillosa invitación a @laagenciabatallademodelos 💛 Felices de expandir nuestro mensaje y empoderar a través de él!!! Gracias mi @paulinavegadiep Siempre es un placer compartir contigo 🤗 #Estefit #panteneLovers #love #happy. Celebramos la diversidad del pelo y apoyamos el empoderamiento de todas las mujeres. Nos sentimos muy orgullosos de la participación de todos los modelos 👊💫