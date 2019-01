Así se veía Belky Arizala con el cabello largo hace unos años

La jurado de La agencia publicó algunas fotos del pasado. Así se veía Belky Arizala con el cabello largo.

Y es que muchos han conocido a Belky siempre rapada, pero no siempre ha sido así.

A través de varias fotos en sus redes sociales ha mostrado cómo luce con el cabello largo.

Al parecer, se trataba de diferentes sesiones de fotos para publicaciones y marcas.

Así se veía Belky Arizala con el cabello largo

La modelo se hizo famosa por su color de piel, pero sobre todo, por su look.

Sin embargo, ella jamás tuvo la idea de raparse. Todo se dio por culpa de sus compañeros de universidad.

“En la Universidad Francisco de Paula Santander, el profesor del grupo de danza nos invitó a un paseo. Las mujeres se quedaban en una cabaña y los hombres en otra", contó hace un tiempo a Blu Radio.

Y agregó: "Yo no era de amigos, ellos no me querían tanto y no me importaba. En la habitación una de las compañeras me dijo que si me quería tomar un café, yo creyendo en su buena fe acepté y al otro amanecí calva”.

