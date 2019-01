Mara la participante transgénero de 'La Agencia' le contestó a quienes la critican

View this post on Instagram

LA AGENCIA ha sido una prueba de superación para mara Se ve enfrentada a sus mayores inseguridades y tengo la fe de que mi mara saldrá de allá convertida en una nueva persona El hierro se forja en altas temperaturas para darle forma ! Estoy muy orgullosa de ti hija 💜💜💜💜 tu puedes!! @caracoltv @laagenciabatallademodelos Comentemos corazones morados para apoyar a nuestra agencia 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜 @carocastrolive @mauricio_aristizabal @anamariagorron @canevav @elisabet.rozo @nicolastrujillot @sebastiancv09 @andresmorales_oficial @paularestrepo.makeup @andresyepesd @juanmoore @latenaz