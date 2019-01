La verdadera edad de Paulina Vega Dieppa

View this post on Instagram

Quiero empezar este año agradeciendo a mi familia @falabella_co 😊. En el 2018 empezamos una gran aventura, CREAR MI PRIMER PERFUME! GRACIAS @falabella_co por darme la increíble oportunidad y confianza. Gracias por traer a mi vida un nuevo reto lleno de aprendizajes y creatividad. Empiezo este 2019 llena de alegría, tranquilidad, satisfacción y orgullo porque después de tanto tiempo de trabajo, se logró el objetivo: Crear un producto único que LES ENCANTE a todos ustedes. Trato de leer todos los mensajes que me mandan sobre el perfume pero son MUCHOS! Y les hago esta confesión con asombro y agradecimiento ❤️ @falabella_co De nuevo GRACIAS, y que sean más retos juntos! Y todos ustedes que me han apoyado en esta gran aventura, les mando un abrazo virtual gigante, ojalá algún día en persona 🙂