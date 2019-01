Sofía Castro fue hospitalizada de emergencia el fin de semana

View this post on Instagram

Te amo, te respeto y te admiro… Que honor compartir contigo estos años ❤️ GRACIAS por no soltarnos de la mano, por siempre encontrar la estabilidad que necesitábamos los 7, por ser esa GRAN mujer que eres ❤️ y sobre todo gracias por representarnos. Solamente tú sabes tu propia historia y lo vivido durante este tiempo 💕 Sigue volando Gaviota, con esas alas tan grandes que tienes 💕