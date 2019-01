Video de Farina que se ha vuelto viral en redes sociales:

View this post on Instagram

Mi casa paga Mi carro pago Mis joyas pagas Yo nunca me apago Mis tacones y ropa toditos pagos Escupo candela como si fuera un Draco Estos tipos quieren comprarme con 1 trago Compararse ???? Se pasaron de tragos ??? 🥃 Al hijueputa que sea me lo trago, las pullas que tiren todas me las cago, maquillaje de Diva tengo un polvo nuevo que se llama Santiago 😍 Cada que subo un video De tanto replay Te produzco un lumbago Donde están que no los veo?? Actualizen sus letras que parecen gagos, cojan clases de Punch Lines… Dale Sobrino que yo te las pago. Te juro por mi coleccion de @versace Que vas de noqueo antes que yo corra o me agache… Tu no me alcanzas ni aunque me emborrache Me hice famosa sin DARLO y sin perder caché… Pa rapear mi corazon Negro Asabache 🖤 Ahora mismo grabo una canción con @tinashenow No me comparen que vengo de la escuela de @tegocalderon @canserberooficial y @apacheoficial … por mis santos ASheeeeee…. 🙏Siempre que me aburro, me retiro en todas las pistas dejo el bache… Alérgica a las zorras , a los envidiosos, a los hijueputas Assshhhheeeeeee 👃🏻 Tanto flow que no me hallo Tanta letra y no me cayo Meto gol y no uso guayos Ese flow viejo se los guayo.