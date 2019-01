Hace un par de días, corrió el rumor de que Fredy Guarín y Sara Uribe no atravesaba el mejor momento, de ahí que no hayan publicado fotos juntos en año nuevo, y que ella este en Estados Unidos y no de gira con él. Sara Uribe y Fredy Guarín desmienten rumores de ruptura.

No obstante, en recientes días la pareja s ha mostrado muy activos en redes sociales. La presentadora por su parte muestra su pancita, mientras que el jugador ha posteado frases de motivación e imágenes de su pretemporada a semanas de iniciar la liga China.

Además, para acabar tales rumores, Sara realizó una publicación que dejó ver que toda relación tiene altibajos.

“La vida “real” de las redes sociales a veces no es tan real, ni tan perfecta, ni tan idílica. Todos tenemos altibajos, somos seres humanos de carne y hueso, hay días en los que nos levantamos sin ganas de hacer absolutamente nada (…)”, escribió en una de sus recientes publicaciones.

Ahora, la pareja se ha mostrado muy cariñosa en redes sociales a pesar de la distancia. El primero en mostrar su cariño fue Guarín, quien compartió un corto pero sentido mensaje: “Te extraño compañera”.

En cuestión de minutos la presentadora le respondió: “Yo también te extraño compañero”

Sin duda la pareja se mantiene unida para la llegada de Jacobo, que se planea será en la última semana de enero. Mientras tanto la futura mamá no duda en compartir con sus seguidores las preparaciones para su bebé.

Una de las ultimas fue el cuarto que tiene preparado para el hijo del futbolista, una habitación donde el lujo es innegable. Y como es de costumbre los colores que sobresalen son el azul y el blanco.

En el closet del pequeño ya se encuentran algunas prendas listas, entre los que se encuentran levantadoras, camisas, pantalones y bodys. Una de las prendas que se robó el protagonismo fue una bata blanca que le regaló la abuela y que según ella, “es muy alcahueta”.

"Ya llegué a la ciudad de Miami, estoy esperando a que llegue nuestro príncipe Jacobo. Le estamos arreglando el clóset”, expresó.

Te mostramos en video: