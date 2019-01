El hombre con el que Daniela Ospina levantó rumores:

View this post on Instagram

@daniela_ospina5 @marjajua14 @10gold_ @juanavr98 @danfive #jamesrodriguez #miasanmia #halamadrid #daniospina #bayern #madrid #laliga #bundesliga #jr10 #jr11 #love #cute #miamor #amazing #likeforlike #cr7 #10 #mundial #elmejor #mito #10/10 #baby #colombia #brasil #futebol #shames