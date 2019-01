Daneidy Barrera, decidió comenzar el año haciendo un video en uno de los países que más ha llamado la atención internacional, Venezuela. Las palabras de 'Epa Colombia' a presidente Maduro



Aprovechando que se encontraba en su maratón de Keratina en Cúcuta, pasó la frontera para ver la situación del país vecino. En sus historias de Instagram dejó registrada la dolorosa situación y algunas palabras al presidente de Venezuela, pues por culpa de él según 'Epa' pareciera que el país se hubiese acabado.

"Yo no quiero que Maduro vuelva a quedar de presidente. Allá no hay nada una gaseosa vale ocho mil, no hay transporte, ¿se acabó Venezuela?", expresó.

Además, no solo mencionó que la riqueza económica se había acabado. También recalcó que su gente era la que más estaba sufriendo.

"Él (Maduro) destruyó las familias, las amistades, dividió las parejas, llegue hace cuatro días y se ve la crisis que están pasando. La gente sin medicamentos, no hay plata en los cajeros, no hay comida y me duele, pero cuando trate de grabar las autoridades me lo impedían", dijo.