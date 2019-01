Esta semana se lanzó el nuevo reality del canal Caracol, La Agencia. La razón por la que no dieron comerciales en 'La Agencia'.

En su lanzamiento no logró las expectativas de muchos, lo que se reflejó en el rating. Sin embargo, el programa sigue dando batalla, y los televidentes no pasaron desapercibido un pequeño detalle. En la última emisión del programa no hubo comerciales.

La razón por la que se recurrió a esto podría ser que la lucha por el primer lugar del informe de Ibope; firma que publica las cifras de audiencia de RCN y Caracol. Actualmente la novela que tiene el liderazgo de la audiencia es Loquito por ti.

Aunque la novela se encuentra en su recta final, el primer candidato para obtener el primer puesto es el reality de modelos. Es por eso que después de uno de los capítulos más polémicos, cuando se reveló el secreto de la participante transgénero, solamente hubo comerciales faltando 15 minutos para finalizar la emisión.

El esfuerzo al parecer no obtuvo grandes resultados pues quedó en tercer puesto según el informe del 10 de enero por Ibope, pero cabe resaltar que fue un guiño bien recibido por los televidentes.

El retó que hubo ayer para los modelos generó fuertes reacciones en redes sociales. Los participantes del reality tenían que cargan a uno de sus compañeros para simular un desfile de silleteros.

La pasarela se realizó en pleno centro de Medellín a la vista de todos los transeúntes, quienes al final dieron su voto. Pero, fueron las redes sociales en donde se expresaron reacciones encontradas pues mientras algunos aseguraban que era muy difícil y que nada tenía que ver con el modelaje. Otros aseguraron que ponía en riesgo la salud de los participantes.

