La situación fue incómoda para Linero, pero graciosa para los televidentes. El error en vivo de Carolina Soto en 'Día a Día' con Alberto Linero.

Todo se dio en el capítulo de este jueves, donde las presentadoras tuvieron como invitado a Alberto Linero.

Como es bien sabido, quien hace unos meses se dedicada al sacerdocio, decidió dejar los hábitos para comenzar una nueva vida.

Sin embargo, varias personas aún no se acostumbran a esto, y al parecer, Carolina fue una de ellas.

A post shared by Día a Día Caracol (@diaadiacaracoltv) on Jan 10, 2019 at 6:27am PST

Luego de que Alberto Linero diera una reflexión, Carolina se despidió de Linero, y fue entonces cuando le dijo "padre".

Y aunque Alberto Linero no dijo nada, lo cierto es que su risa por la despedida se sintió incómoda, de acuerdo a varios televidentes del magazín de Caracol.

“Yo soy un ser humano común y corriente, no me siento ni mejor ni peor que nadie, yo no vivo la experiencia de Dios en un paradigma maniqueo en donde yo me creo bueno y los otros son malos, no (…) Me gusta disfrutar de una fiesta, soy un ser caribe abierto a la vida, siempre con la gente, entiendo la vida compartiendo con la gente, riéndome, mamando gallo, bailando, jugando dominó, soy hincha del Unión Magdalena, el mejor equipo del mundo, no tengo ningún problema en decir malas palabras, no juzgo a nadie ni señalo, quiero ser un puente entre las personas y Dios”, dijo el padre Linero a El Heraldo.