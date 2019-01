Bochornoso momento vivió Sara Uribe por un vestido 

View this post on Instagram

La vida "real" de las redes sociales a veces no es tan real, ni tan perfecta, ni tan idílica. 👍Todos tenemos altibajos, somos seres humanos de carne y hueso, hay días en los que nos levantamos sin ganas de hacer absolutamente nada, nos da gripa, nos sentimos tristes. ¡Esa es la vida real! 👀Y aún nos esforzamos por dar la impresión de que lo tenemos todo y lo vivimos todo.🎈 Esta es mi verdad ahora: mi bebé, mi familia, mi vida aquí y ahora y no, no tengo necesidad de mostrarla o presumirla.