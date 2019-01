Laura Acuña regresó a la televisión luego de casi ocho meses de ausencia, por licencia de maternidad. Aunque no continúo en el famoso programa Muy Buenos Días, ahora hace parte de los especiales lanzados por el canal RCN. Laura Acuña aclaró el rumor de que volvería a ser madre

Sin embargo, muchos de sus seguidores no han dudado en preguntarle si no quiere seguir agrandando su familia. Aunque la pregunta solo se había planteado en redes sociales, fue durante una entrevista de la revista Vea que respondió.

“No, tercer hermanito no hay; seguro no. Eso no está dentro de los proyectos, creo que ya dos es suficiente, tenemos la atención para dos, tengo la 'parejita', están sanos, felices; creo que la familia está completa”, expresó.