Mónica Rodríguez constantemente genera comentarios por sus apuntes en el mañanero de 'Día a Día'. Sin embargo, en redes sociales no es la excepción. La épica respuesta de Mónica Rodríguez a críticas por su cambio de look.

La presentadora se ha caracterizado por compartir abiertamente sus pensamientos. Es por eso que frente a las críticas no se puede esperar menos de una contundente respuesta de ella.

En esta ocasión compartió por medio de sus historias de Instagram su cambió de look.Teniendo de escenario la peluquería, por eso sus seguidores no dudaron en dar su punto de vista.

Sin embargo, la presentadora no dudo en exponerlos y responderles. Uno de los usuarios de la red social no dudo en escribirle vieja.

Aunque le respondió de forma jocosa no dudo en compartir con sus seguidores la conversación.

La épica respuesta de Mónica Rodríguez a críticas por su cambio de look.

Aunque luego el usuario confesó que le escribió el comentario para ver si le respondía, Mónica demostró que era solo una nueva táctica.

Esta no sería la primera vez que la presentadora se enfrenta a ese tipo de ocurrencias. De hecho, hace poco fue criticada por los televidentes de Día a Día.

Y, aunque varios fanáticos del programa aman su buen sentido del humor y espontaneidad, otros en cambio afirman que exagera a la hora de burlarse de ciertos personajes.

Uno de esos casos tuvo que ver con un comentario hacia Amparo Grisales.

"La verdad me parecieron muy terribles los comentarios que Mónica hizo el día 15 de noviembre sobre Amparo burlándose de su look y sobre todo tratando de ridiculizarla con que parecía una tatacoa o un papagayo. Mal hecho, pues ya que si están promocionando un programa como Yo me llamo, no se debería ridiculizar a un colega del mismo canal", comentó un usuario en la siguiente publicación.

Te mostramos en video: