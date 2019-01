El ‘oso’ que hizo Yina Calderón en programa del canal Caracol

El programa de la red hizo su coronación del personaje más polémico del 2018, premió que se llevó finalmente Yina Calderón.A principio de año con su problema de biopolímeros y posteriormente con sus múltiples cirugías. El ‘oso’ que hizo Sina Calderón en programa del canal Caracol.

Sin embargo, durante el especial del programa de entretenimiento a la hora de otorgarle los premios a la empresaria le preguntaron por su nueva carrera musical. Mientras daba el discurso de cómo había elegido el género popular, sus movimientos hicieron que su corona, poco a poco se fueran cayendo de su cabeza.

Para interrumpir a Yina el presentador Juan Carlos Giraldo se acercó a quitársela, pero al ver que no pudo se fue alejando hasta que Frank Solano llegó a rescatarla. Al parecer el cabello de la polémica mujer estaba tan enredado con la diadema que dijo:

"Yo no me puedo soltar esto porque son puras extensiones. Todo esto no es natural, yo no sé".