Así Elizabeth Loaiza exhibió sus extravagantes regalos de cumpleaños:

View this post on Instagram

Celebrando la vida!!! Quien quiere algodón de azúcar???? . 😋🎁🎉🎊🎀… GRACIAS POR TODAS SUS FELICITACIONES. Los quiero muchooooo ❣️🍾🍾🍾🍾🍾🍾🎈🎈🎈🎈🎈🙏☀️🌴🌊 , cumplo el 7 de enero 😋