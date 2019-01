El vientre en alquiler que Kim Kardashian usará para su cuarto hijo será diferente que el anterior

La noticia del cuarto hijo de Kim Kardashian y Kanye West ha dado la vuelta al mundo, pues por segunda ocasión, han decidido utilizar vientre en alquiler. Recordemos que su tercer hijo, fue concebido de esta manera, a través de un vientre sustituto, así fue que pudieron darle la bienvenida al pequeño Chicago West, que en solo unas semanas cumplirá su primer año de edad.

Según un nuevo reporte de TMZ, la poderosa pareja compuesta por Kim Kardashian y Kanye West, no solo planea la llegada de su cuarto hijo juntos, sino que planean hacerlo nuevamente a través de un vientre en alquiler. De esta manera, ya el proceso incluso ha iniciado y la pareja está feliz de poder darle la bienvenida a un nuevo miembro a la familia, ahora de seis.

Kim Kardashian & Kanye West Expecting Fourth Child, a Boy, Via Surrogate https://t.co/QiKXa1Pzak

La pregunto que todos se hacían era si el vientre en alquiler que dio a luz a su tercer hijo, sería el mismo para este cuarto niño. Pero se ha revelado que ese vientre dio a luz en la víspera de Navidad, por lo que no estaba disponible para este nuevo bebé. Aunque la noticia ya ha sido esparcida por todos los medios digitales, ni Kim ni Kanye han confirmado mayor detalle.

.@KimKardashian & @KanyeWest are expecting their fourth child via surrogate, reports @People. 👶 pic.twitter.com/d7blUgtSsv

— Pop Crave (@PopCrave) January 2, 2019