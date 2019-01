Daniela Ospina es una de las imágenes públicas más importantes en redes sociales, así lo demostró el año pasado. Sin duda cada una de la publicaciones que realiza tienen una fuerte reacción por parte de sus seguidores, pero no todo es color de rosa. Las duras críticas a Daniela Ospina por foto en la comuna 13.

En una de las recientes publicaciones la empresaria compartió su visita a una de las comunas más polémicas de Medellín. La comuna 13 es caracterizada por ser una de las más peligrosas ya que fue la zona con los primeros asentamientos urbanos de guerrillas, más delante de paramilitares.

Sin embargo, las diferentes alcaldías han intentado cambiar la imagen del área urbana que se ubica en las colinas al occidente de la ciudad de la eterna primavera. Uno de ellos es por medio del arte callejero, que se puede ver a través del Graffiti Tour, algo que conmovió profundamente a la dueña de DanFive y que decidió compartir en su Instagram

A pesar de las palabras que halagaron esta parte de la ciudad de Medellín terminó generando polémica por parte de sus seguidores. Mientras algunas la aplauden por la oportunidad de reivindicar este tipo de lugares por medio de sus redes sociales, otros no dudaron en escribir que es diferente el hecho de hacer una corta visita y acompañada de escoltas a vivir en este entorno.

"Muy cierto como Medellin no hay dos", "Lo único que tienes que tener es cuidado por donde te metes y los barrios donde visites porque no se sabe dónde puede haber un ladrón. Eso si, no te dejes asustar con comentarios", "Lo disfruté mucho y recodaba momentos muy fuertes de aquellos tiempos, pero a la vez me alegraba ver los cambios y la transformación de todo aquello", "Rico pero con escoltas", fueron algunos de los comentarios.