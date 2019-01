Llegada de Lucía a la vida de Ricky Martin reabre el debate en torno a la adopción homoparental

View this post on Instagram

❤️ We are beyond happy to announce that we have become parents to a beautiful and healthy baby girl, Lucia Martin-Yosef. It has been a special time for us and we cant wait to see where this stellar baby will take us. Both her beautiful brothers and me and Ricky have fallen in love with Lucia يسعدنا ان نعلن اننا أصبحنا أبوين لطفلة بصحة جيدة وجميلة لوسيا مارتن يوسف. أخذنا لبرهة من الوقت وحب الطفلة النجم لوسيا أنا وريكي وأشقاءها الاحباء