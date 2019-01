El embarazo de Sara Uribe es uno de los temas que más han dado de qué hablar. Cada uno de los movimientos que hacen los papás de Jacobo Guarín genera una respuesta en redes sociales. El trino de Sara Uribe por el que seguidores afirman que ya nació el bebé.

Desde finales del mes de noviembre se conoció que el primogénito de la presentadora nacería a inicios del 2019. La fecha cada vez se acerca por lo que las últimas palabras de la actual pareja de Freddy Guarín generó controversia.

Por medio de un twitt hizo que rápidamente se generara un rumor de que el nuevo hijo del futbolista ya había nacido.

"Dios me dio empujones de vida en 2018, me dio amor, me dio personas de verdad, me dio compañía y la bendición de ser madre (…)"