Carlos Calero publica tierna foto con su hijo tras cambio por enfermedad

Una navidad especial llena de milagros de vida, ilusiones, amor y union familiar. Nació nuestro Dios y con El, las ganas, la fortaleza y la esperanza de estar siempre juntos. Cada prueba que te pone la vida, la puedes afrontar con Dios de tu lado. Los amo con todo mi corazón y vida @pauceballos19 @sofiacalero @ccalero94